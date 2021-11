Tutto facile per le ragazze di coach Adolfo Rampino che in appena un ora di gioco si sbarazzano delle giovanissime atlete del Ceteas Volley Montesilvano. Vittoria (3-0) che non ammette appelli rilanciando in classifica le biancazzurre dopo lo stop subito in quel di Pescara. “Stasera sono state molto brave – afferma coach Rampino – rimanendo quasi sempre concentrate sino alla fine. Non possiamo permetterci cali di concentrazione contro nessun avversario, anche quando, come oggi, abbiamo raggiunto vantaggi importanti. Abbiamo giocato bene, con molta tenacia e grinta e tatticamente le ragazze hanno risposto bene a ciò che avevamo provato in settimana”. Partenza perfetta per Valeria Cristofaro e compagne che chiudono velocemente e senza intoppi il primo set. Alla ripresa dei giochi le abruzzesi tentano una sortita in avanti grazie ad una serie di errori banali delle fasanesi che costringono coach Rampino ad un time out immediato per riordinare le idee. Al rientro in campo le biancazzurre riprendono la marcia vincente chiudendo agevolmente il set. Alquanto equilibrato l’inizio del terzo set con il Montesilvano che cerca qualche colpo a sorpresa ma le pallavoliste del presidente Renzo Abete restano concentrate e chiudono la gara con una serie di punti in sequenza che spengono qualsiasi velleità delle ospiti. Prestazione corale di alto livello che ha favorito questa vittoria, frutto di un meticoloso lavoro di perfezionamento tecnico/tattico messo in atto giornalmente durante le varie sedute di allenamento.

Il Podio Volley Fasano – Cetas Volley Montesilvano 3-0

(25-14/25-17/25-16)

Il Podio volley Fasano: Corallo (S), Cristofaro (S), Iacca (LAT), Tonina (P), Tarantino E (S), Trabucco (Lat), Di Paola (P), Tarantino S. (S), Sibilio (L), Albanese (O), Maggi (LAT), Bufano (L) All. Rampino.

Ceteas Volley Montesilvano: Ferretti(P), Di Ruscio (O), Di Francesco (C ), Bevilacqua (P), De Marco (P), Di Ruscio M (L), Soppelsa (L), Molli (O ), Falone (C ). All. Iachini

Arbitri: Salvatore Nibali (1 arb) e Donato Colucci (2 arb).

Fasano, 7 novembre 2021

Addetto stampa

Michele Cavallo