InPhoto Associazione Fotografica in collaborazione con l’Associazione Diportisti di Brindisi e con il patrocinio della Marina di Brindisi organizza il prossimo 13 settembre 2020 nella splendida cornice del Porticciolo Turistico, un corso di fotografia istantanea con l’artista internazionale Alan Marcheselli dal titolo Paesaggio e Modelling.

Sei ore sul campo, dedicate alla creazione di immagini uniche, complici una bellissima location in esterna e la nostra ospite la modella Nadia Miccoli.

Il workshop è rivolto a fotografi amatori ed a professionisti che vogliano approfondire lo scatto istantaneo in esterna sia paesaggistico che con modella.

Una Full immersion pratica dove ogni partecipante si cimenterà nella creazione di immagini istantanee uniche con la supervisione di Alan Marcheselli fondatore della comunità Polaroiders.

Per chi si avvicina al mondo dell’istantanea non è necessario possedere una macchina, perché verranno fornite dall’organizzazione, anzi il corso può essere propedeutico per l’acquisto.

Tra gli argomenti trattati ci saranno: fotografia istantanea caratteristiche e diversità di fotocamere e pellicole, fotografia a colori, tecniche di manipolazioni realizzabili sul campo, fotografia di paesaggio e modelling a colori e bianco e nero, fotografia bianco e nero, tecniche di manipolazioni realizzabili sul campo.

InPhoto per voce del suo presidente Teo Iaia annuncia con soddisfazione questo corso che continua un percorso iniziato nel 2018 e che questo anno per la prima volta è in esterna. Il ritorno della fotografia istantanea ormai è consolidato e rappresenta un modo per fermare quelle immagini che diversamente rimangono sui telefonini e che non stampiamo mai. Dopo il lockdown per il Covid-19 abbiamo tutti voglia di tornare a fotografare e lo faremo adottando tutte le norme di sicurezza e igiene secondo le normative vigenti in fatto di eventi per l’incolumità di tutti.

Ci sono solo gli ultimi tre posti liberi dei dieci disponibili. Per prenotare occorre mandare una mail a info@assinphoto.com