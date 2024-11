Un titolo suggestivo ed esplicito, capace di dire con forza cosa non è l’amore quando si tinge di buio e violenza. Il 26 novembre alle ore 11, presso l’Istituto Tecnico Valzani di San Pietro Vernotico (BR), andrà in scena “Chi ti ama non ti tarpa le ali”, un momento di profonda riflessione e dialogo organizzato dall’Istituto di Viale degli Studi, che è parte integrante e preziosa dell’I.I.S.S. Ferraris De Marco Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia. L’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre di ogni anno, mira a sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sul tema della violenza di genere, grazie agli interventi di esperti e figure istituzionali.

Dopo i saluti della Dirigente del Polo Messapia, Rita Ortenzia De Vito, e del Sindaco di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri, seguirà un dialogo aperto con gli studenti. Parteciperanno il Colonnello Leonardo Acquaro del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Angela Rogges, Vice Questore della Polizia di Stato, Anna Maria Casaburi, Giudice Onorario del Tribunale dei Minori di Lecce, Antonio Calabrese, Presidente del Consorzio ATS BR4, e Francesca Pastore, Presidente dell’Associazione Epoché APS. A introdurre e coordinare gli interventi sarà Valentina Perrone, giornalista e docente del Polo Messapia.

Arricchiranno il dialogo emozionanti momenti artistici curati dagli studenti, che con le loro espressioni creative daranno voce al coraggio di dire no alla violenza e sì al rispetto, alla dignità e alla libertà. Un intreccio di pensiero e arte che intende accendere una luce di consapevolezza e speranza, ricordando, nel luogo che più di tutti forma e prepara al futuro, che un amore autentico non spezza, ma dona ali per volare.