Era il 2014 quando nella sala di rappresentanza del Comune di Fasano veniva presentato al territorio il Polo Telematico UNINETTUNO Puglia. In dieci anni, centinaia di studenti hanno usufruito di spazi all’avanguardia, aula conferenze, biblioteca e aule multimediali.

Oggi il Polo Universitario di Fasano comunica che l’offerta della UNINETTUNO si arricchisce di un nuovo corso di laurea magistrale in “Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell’era digitale”, inserito nella facoltà di scienze della comunicazione.

Il nuovo corso mira a sviluppare nei partecipanti competenze avanzate per la gestione della comunicazione in contesti pubblici e privati, integrando quegli aspetti strategici oggi ricollegati alla comunicazione, estendendo il percorso formativo in un’ottica interdisciplinare e di integrazione reciproca di nozioni sociali, linguistico-semiotici e tecnologici.

Il percorso formativo è dunque volto a integrare due aree fortemente in cambiamento, che riguardano i processi sociali e comunicativi, caratterizzati dalla costante evoluzione digitale che si sta vivendo.

Il Direttore del Polo, Francesco Joseph Pagnelli, nel sottolineare il valore strategico di questa realtà dichiara: “Sostenere il percorso universitario di giovani e non, in modo innovativo, con un ateneo digitale della portata di quello di Fasano, è un piacere e una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Siamo felici di vedere sempre più utenti rivolgersi al Polo Universitario di Fasano e siamo orgogliosi di aver condiviso questi 10 anni con tante risorse valide della nostra regione. La novità del corso di laurea di quest’anno è per il territorio una grande opportunità per aumentare la competitività ed essere pronti alle sfide del futuro.”

Il Polo Universitario è sin dal principio situato presso l’importante complesso del Parco Culturale FORTIS, vero spazio di cultura e formazione di eccellenza del nostro territorio. Il Polo, che fa capo all’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, è diventato in questi anni sempre più rilevante per il territorio, trasformando Fasano in un centro universitario di riferimento.

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, fondata nel 2005, è una delle istituzioni accademiche più importanti a livello internazionale, che offre corsi in 5 lingue, con un modello didattico che combina perfettamente tradizione universitaria e innovazione digitale.