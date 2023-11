Il Prefetto Michela La Iacona ha ricevuto nella giornata odierna, presso il Palazzo del Governo, l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. Anna Maria Anders, accompagnata dal Console Onorario Giuseppe Acierno, in visita in Puglia in occasione della inaugurazione del Consolato Onorario nel capoluogo messapico.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato occasione per un proficuo dialogo in nome degli ottimi rapporti di amicizia e collaborazione che caratterizzano i due Paesi.

Molteplici le tematiche di attualità e gli argomenti di comune interesse affrontati tra cui il conflitto Russo-Ucraino che vede particolarmente coinvolta la Polonia, Paese dell’Unione Europea più vicino all’area di guerra, per fronteggiare la grave emergenza umanitaria.

Nel corso del colloquio il Prefetto ha evidenziato l’importanza delle forti relazioni sociali ed economiche tra la Polonia e l’Italia sottolineando che la comunità polacca risulta ben integrata nel contesto provinciale così come, generalmente, in tutto il territorio italiano.

L’Ambasciatore ha espresso il proprio apprezzamento al Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta ed ha manifestato l’auspicio di prossime ulteriori occasioni di incontro in questa provincia.

La visita si è conclusa con uno scambio di omaggi in ricordo della giornata.