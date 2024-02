Il Premio Nazionale di Narrativa «Valerio Gentile» organizzato dall’omonimo Centro Studi in collaborazione con Schena Editore di Fasano, scalda i motori della ventisettesima edizione. E oltre alle due tradizionali sezioni riservate agli under 25 (racconti) e under 30 (romanzi), quest’anno prevede l’ampliamento della platea di partecipanti agli over 30 con la sezione 30+ (romanzi). Al concorso, che ha come testimonial il regista e scrittore Pupi Avati, possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità con opere inedite di narrativa a tema libero esclusivamente in lingua italiana e, va da sé, realizzate senza l’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale. Il bando, scaricabile sul sito valeriogentile.it, scade il 31 maggio.

La partecipazione al concorso è gratuita. La giuria per le sezioni under 30 e 30+ sarà formata dallo scrittore Cosimo Argentina in rappresentanza del Centro Studi «Valerio Gentile», da Paola Giannoccaro in rappresentanza di Schena Editore, dalla scrittrice Loreta Minutilli, dal professor Achille Chillà e da Vincenzo Lisciani Pettini, già vincitore del Premio “Gentile”. La giuria della sezione under 25 sarà, invece, costituita da un gruppo di studenti delle scuole secondarie superiori di Fasano coordinati dalla docente Mariella Muzzupappa. La premiazione avverrà alla Selva di Fasano nel corso della prossima dell’estate.

Per i vincitori delle sezioni under 30 e 30+ (romanzi) è prevista la pubblicazione dell’opera nella Collana Pochepagine di Schena Editore (in omaggio, venti copie del volume premiato e diploma di merito per i primi tre classificati di entrambe le sezioni), mentre i migliori racconti della sezione under 25 verranno raccolti e pubblicati nella Collana Meridiana (in omaggio per ciascun autore, tre copie dell’antologia e consegna del diploma di merito).