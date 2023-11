Si terrà sabato 9 dicembre, alle 20.30, presso il Teatro Italia di Francavilla Fontana, “Note a margine”, il concerto che vede protagonista il Premio Oscar Nicola Piovani. Con lui sul palco, Marina Cesari, saxofonista, e Marco Loddo, contrabbassista, la cui esibizione sarà impreziosita dai disegni di Milo Manara.

L’evento è organizzato dall’Associazione Auditorium, in collaborazione con A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” e del Comune di Francavilla Fontana.

“Note a margine” è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”). È uno spettacolo in cui l’artista condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, dai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso, in una unione di melodie che emoziona.

A fare da sfondo al concerto, proiezioni di scene di film e spettacoli e immagini che numerosi artisti hanno dedicato al talento di Piovani, ma soprattutto le affascinanti illustrazioni firmate da Milo Manara, con cui il compositore ha avuto modo di collaborare in più occasioni.

Prevendita su www.i-ticket.it e presso Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”.

Per info: tel. 3770260523.

