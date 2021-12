Poteva andare peggio per una famiglia brindisina che, nella notte di Natale, ha visto andare a fuoco parte del proprio appartamento di Via Duca degli Abruzzi, al quartiere Casale.

Le fiamme si sono propagate nell’appartamento dopo un cortocircuito partito dal presepe. Erano circa le 2.00 quando l’immobile è stato invaso da fumo. Per fortuna la famiglia è riuscita a mettersi in salvo e chiamare i vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto assieme ai sanitari del 118.

I danni all’appartamento sono ingenti mentre nessuna conseguenza ma solo tanto spavento per gli occupanti.