Il Comune di Brindisi, capofila del progetto Interreg ADRINCLUSIVE, annuncia il lancio di una Call for Innovation rivolta a organizzazioni non profit, startup, scaleup, spin-off universitari e team di ricerca. L’obiettivo è mappare strumenti e tecnologie per migliorare la competitività e la resilienza del modello di turismo inclusivo promosso dal progetto, garantendo un accesso equo e sostenibile alle esperienze turistiche per le persone affette da demenza e declino cognitivo. Le soluzioni selezionate saranno inserite nel Catalogo di prodotti e servizi innovativi per il turismo inclusivo e potranno essere implementate attraverso la cooperazione transfrontaliera.

La Call è aperta a realtà che operano nei settori della tecnologia applicata alla salute, del benessere e del turismo. In particolare, si cercano idee e soluzioni nei seguenti ambiti:

• Salute e benessere: tecnologie per il miglioramento della salute fisica e mentale.

• Fitness e sport: strumenti digitali e dispositivi per monitorare e ottimizzare l’attività fisica.

• Dispositivi indossabili: tecnologie in grado di monitorare parametri fisiologici o supportare il benessere.

• Intelligenza artificiale e servizi digitali: applicazioni per la gestione della salute e del benessere.

• Nutrizione e alimentazione: innovazioni per una dieta sana e sostenibile.

• Benessere e turismo inclusivo: progetti che uniscono turismo, inclusione sociale e supporto alle persone con malattie neurodegenerative.

In conformità con lo scopo del presente bando, che mira a identificare strumenti e tecnologie che migliorino la competitività e la resilienza del modello di turismo inclusivo proposto dal progetto ADRINCLUSIVE, si precisa che tutte le candidature presentate saranno ugualmente incluse nel Catalogo di prodotti e servizi innovativi per l’ecosistema del turismo inclusivo, e acquisiranno visibilità come “buona pratica” grazie alla promozione transfrontaliera e internazionale di detto Catalogo.

Inoltre, grazie alla collaborazione con RomagnaTech, Clust-ER Health Emilia-Romagna, Rimini Technopole e ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), due progetti saranno scelti per partecipare all’Innovation Area di RiminiWellness 2025, uno degli eventi di riferimento per il benessere e la tecnologia applicata alla salute. I candidati selezionati dovranno coprire autonomamente le spese di viaggio e alloggio per l’evento.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 marzo 2025.

Per maggiori dettagli sulla call e il modulo di iscrizione si prega di consultare il sito web del progetto: https://www.italy-croatia.eu/it/web/adrinclusive/news-events

ADRINCLUSIVE, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, promuove un’offerta turistica innovativa, sostenibile e inclusiva nell’area adriatica per le persone affette da demenza e declino cognitivo. Il progetto è coordinato dal Comune di Brindisi con il coinvolgimento di partner come la Città di Novigrad-Cittanova, Fondazione Maratona Alzheimer, Città Sana, AFAM Alzheimer Uniti Marche, Romagna Tech e l’Ente pubblico RERA SD.