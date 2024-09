A Brindisi presso lo storico Palazzo Guerrieri sito in via Guerreri n. 7, il prossimo 04 ottobre, dalle ore 17,00 alle ore 19,30, si terrà l’evento “Il Rione Le Sciabiche e i suoi Abitanti”, un appuntamento imperdibile per riscoprire e valorizzare una delle aree più rappresentative della storia della città di Brindisi.

L’evento viene organizzato dallo squadrone di Brindisi International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) ed è patrocinato dal Comune di Brindisi, dal Fondo Italiano Ambiente (FAI), dal Club Rotary Brindisi Valesio e dai due Club Inner Wheel “Brindisi Porta D’Oriente” e “Mesagne Appia Antica”.

Aprirà i lavori per i saluti istituzionali il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna e modererà gli interventi il prof. Mario Longo, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali UNIsalento. Giuseppina Scarano (comandante dello Squadrone IYFR BR) e Franco Lisco (Comandante del PortoIYFR BR), organizzatori dell’evento, presenteranno ai partecipanti le finalità e gli obiettivi futuri della compagine YIFR di Brindisi.

Seguiranno i saluti del presidente del Club Rotary “Brindisi Valesio”, Dr. Francesco Serinelli.

L’intento dell’iniziativa è quello di offrire un approfondimento storico, antropologico e sociologico sul “Rione Le Sciabiche”, in passato abitato prevalentemente da pescatori, per ricostruire una nicchia identitaria della comunità brindisina supportata dalla presentazione di alcuni studi sulla realtà attuale e sulle prospettive future di sviluppo affinché questo luogo possa diventare polo di attrazione turistica e culturale a seguito di possibili operazioni di marketing territoriale.

Gli interventi previsti a cura di esperti di rilievo: il prof. Antonio Mario Caputo aprirà i lavori con una narrazione sugli eventi che si sono succeduti negli anni presso il Rione Le Sciabbiche, seguirà la prof.ssa Rosa Parisi, antropologa dell’Università del Salento, che esporrà i patrimoni culturali legati alla pesca e le prospettive future di questa pratica.

La dott.ssa Angela Nestola presenterà i risultati di una survey condotta tra i pescatori, mentre la dott.ssa Lucia Cappiello, geografa dell’Università della Basilicata, illustrerà le opportunità di sviluppo turistico e culturale legate alla valorizzazione del villaggio dei pescatori e delle Sciabiche.

Due testimonianze, una fotografica e l’altra poetica, dei sentimenti di nostalgia e di amore che i brindisini autoctoni nutrono nei confronti della propria città: Franco Romanelli e Franco Libardo leggeranno alcune poesie in vernacolo mentre, Raffaele Mauro, esporrà una serie di fotografie storiche che riprendono il rione “ Le Sciabiche Ieri”.

A concludere l’incontro sarà Livia Antonucci, assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, con una riflessione sulle prospettive di recupero ambientale del rione.

Nella preparazione dell’evento, ha collaborato la dr.ssa Raffaella Ferreri, co-fondatrice e responsabile dell’Incubatore Certificato The Qube, ente che gestisce Palazzo Guerrieri, e ha avviato al suo interno lo spazio di innovazione e coworking “Molo 12”.

Tra lo staff, organizzatore dell’evento, soci volontari di associazioni cittadine impegnate sul territorio ed i ragazzi dell’Associazione Persone Dawn con l’intento di creare un contesto inclusivo e partecipativo per riflettere sui valori di comunità, di solidarietà che questo evento vuole favorire.

Un evento pensato nella consapevolezza che la valorizzazione del territorio tramite ricerche, narrazioni, performance artistiche in dialogo con i diretti protagonisti, permette di progettare una società più coesa, più inclusiva e più solidale, attenta e rispettosa delle memorie, delle sensibilità, delle dignità, dei desideri di tutti i soggetti protagonisti di una comunità.

