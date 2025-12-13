Prosegue con un ospite d’eccezione la rassegna “Il Ritmo delle Cose”, l’iniziativa promossa dal Comune di Fasano e interamente dedicata al confronto con le nuove generazioni sui temi chiave della contemporaneità.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 14 dicembre alle ore 17.30, presso I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. L’ospite sarà Lorenzo Pregliasco, figura di spicco nel panorama italiano ed europeo come esperto di comunicazione e opinione pubblica, nonché Founding Partner di Quorum e Youtrend.

Giornalista, analista politico e comunicatore, Pregliasco collabora con importanti testate nazionali come «L’Espresso», «La Stampa» e «il Sole 24 Ore», ed è presenza fissa nel dibattito televisivo come ospite di «Omnibus» su La7, Sky TG24 e Rai News. La sua expertise è riconosciuta a livello internazionale, dove interviene per media come Reuters, BBC e Financial Times. Membro della European Society for Opinion and Marketing Research, ha gestito progetti di ricerca e strategia per istituzioni, organizzazioni e aziende di diversi settori, e insegna alla Scuola di Scienze politiche dell’Università di Bologna e alla Scuola Holden di Torino.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della più ampia programmazione del progetto «Galattica – Rete Giovani Puglia» e delle attività promosse dal “Nodo di Fasano”. Il progetto vede la sinergia tra gli Assessorati alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano e della Regione Puglia, insieme ad ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, mirando a offrire ai giovani del territorio opportunità di crescita, informazione e partecipazione.

L’incontro con Lorenzo Pregliasco rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire i meccanismi della comunicazione politica e dell’opinione pubblica nell’era digitale, un tema di fondamentale importanza per le nuove generazioni.

