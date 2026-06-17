Il Rotary Club Brindisi promuove il convegno “BRINDISI BLU – Il mare che unisce e genera futuro”, un’importante occasione di confronto dedicata al ruolo strategico del mare come risorsa identitaria, economica e culturale per il territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la Blue Economy quale modello di sviluppo sostenibile capace di integrare tutela degli ecosistemi marini, innovazione, ricerca scientifica, attività produttive, portualità e turismo. In questo contesto, Brindisi si conferma un naturale laboratorio di riflessione sul futuro del mare, grazie alla sua posizione geografica, alla storia portuale e alla presenza di infrastrutture e competenze di rilievo.

Il convegno riunirà istituzioni, mondo accademico, ricerca europea, imprese, operatori portuali e comunità locale per promuovere una visione condivisa del mare come motore di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione sociale.

Ad aprire i lavori sarà l’introduzione dell’Ing. Brunella Rispo, cui seguiranno gli interventi di autorevoli relatori:

• Prof. Luigi Musco (Università del Salento), che affronterà i temi della conservazione degli ecosistemi marini e delle nuove opportunità della Blue Economy;

• Dott.ssa Luciana Muscogiuri, con un contributo sulla Sustainable Blue Economy tra tutela e governance;

• Dott. Antonio Borriello (Joint Research Centre – Commissione Europea), che illustrerà il ruolo dell’economia blu in Italia e in Europa, con riferimento all’EU Blue Economy Observatory;

• Giuseppe Danese (Presidente Confindustria Brindisi), sul contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile del territorio;

• Teodoro Titi (Vicepresidente Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari di Brindisi), con una riflessione sul rapporto tra porto, impresa e tradizione marittima. 1

L’incontro, moderato dall’Avv. Riccardo Mele, Presidente del Rotary Club Brindisi, si concluderà con una sessione di confronto aperta al pubblico, favorendo il dialogo diretto tra relatori, cittadini, studenti e stakeholder del territorio.

Il convegno si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione di Brindisi come città di mare, porto, conoscenza e futuro, rafforzando la consapevolezza del mare come bene comune e risorsa strategica per le nuove generazioni.

Per il valore culturale, ambientale ed economico dell’iniziativa, il Rotary Club Brindisi ha richiesto il patrocinio del Comune di Brindisi.