Come ogni anno, il Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosamarina premia con un attestato di pubblico riconoscimento le studentesse e gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e 100 e lode nelle scuole di Ostuni e gli ostunesi che hanno conseguito tale votazione in altre scuole della Provincia.

Il premio “Una bussola per l’avvenire” è giunto alla XV edizione: la cerimonia si terrà nella Sala Mostre della Biblioteca Comunale venerdì 20 dicembre alle 17.30.

Dopo il saluto del Presidente del Club dr. Antonio Castellana, verranno premiati, per il Classico, dove ottenuto la lode: Francesca Cavallo, Silvia Fanelli, Mariapia Francioso, Gabriella Vita Caliandro, Alessandra Flore, Silvia Leo, Ludovica Longo; 100 il voto di Claudia Capriglia, Giada Francavilla ed Emanuele Gallone. Allo Scientifico lode per Giulia Maria Barcone ed Andrea Ugenti; 100 il voto di Francesca Maria De Leonardis, Asia Flore, Raffaele Giannotti, Mariachiara Greco, Benedetta Manelli, Sara Matarrese, Francesca Pia Roma, Edoardo Russo, Chiara Santoro, Elisa Santoro, Chiara Saponaro, Alessia Tanzarella; al Pantanelli-Monnet sezione Agrario: 100 per Giulia Calamo, Giada Marciano e Mariafrancesca Lanzilotti, 100 e lode per Giulia Vitale (Amministrazione, finanza e marketing) a Costruzioni, ambiente e territorio: 100 e lode a Carol Zito, 100 a Marco Giorgino; per Elettronica: 100 e lode a Simone Tanzarella, 100 a Gabriele Faggiano; ad Informatica: 100 e lode a Michele D’Aversa, 100 a Mario Domenico Maci e Tommaso Sabatelli; per la sezione Turismo: 100 a Morena Antonia Farina. Premiati anche Simone Quartulli, uscito con 100 dall’”Agostinelli” di Ceglie, Davide Sgura e Giorgia Apolito, diplomati con 100 e lode al “Punzi” di Cisternino, Aurora Marzio e Chiara Sophie Sallustio che hanno ottenuto 100 all’Artistico “Simone” di Brindisi”.

Interverrà alla premiazione la prof. Marina Calamo Specchia, ordinaria di Diritto Pubblico Comparato all’Università “Aldo Moro” di Bari, tra i coautori dell’importante volume “Parole costituenti”, appena pubblicato dalle Edizioni Radici Future sui concetti chiave della Costituzione italiana, a cura del prof. Roberto Voza.

Un incontro che coinvolge quindi il mondo universitario, la comunità cittadina, le famiglie e soprattutto le studentesse e gli studenti, ai quali si augura che questo voto di esame sia soltanto il primo di una lunga serie di successi.