Il Tenaglia Altino, dopo una rimonta clamorosa, prenota un posto in serie A2 espugnando il palestrone Salvemini di Fasano. Pubblico delle grandi occasioni, accorso per l’ultima gara casalinga della Pantaleo: gara spettacolare con le fasanesi che hanno tenuto testa alla capolista del girone. Ma resta una sconfitta amara per le gialloblu di coach Paolo Totero dopo i primi due set perfetti. Poi accade che nel terzo e decisivo set gli ospiti cambiavano marcia e dopo un lunghissimo punto a punto finale riuscivano ad accorciare lo svantaggio a seguito di una clamorosa svista arbitrale. Nel quarto set le abruzzesi di coach Emiliano Giandomenco pareggiano i conti giocando al massimo livello, approfittando di un vistoso calo nervoso delle padrone di casa. Al tie break, dopo un iniziale equilibrio, una maggiore lucidità e precisione dell’Altino permetteva agli ospiti di portare a casa i primi due punti di questi play off promozione. “Non ho nulla da rimproverare alle ragazze – afferma coach Paolo Totero – che in settimana hanno lavorato tantissimo e hanno disputato una grandissima partita. Ha vinto chi alla fine ha sbagliato meno e chi ha mantenuto i nervi saldi. Ora testa alla prossima gara per continuare al meglio questi play-off”. Nella prossima gara di Jesi contro la Pieralisi, per continuare a sognare, non resta che vincere 3-0. “Avremmo voluto congedarci dal nostro pubblico con una vittoria – afferma la schiacciatrice fasanese Valentina Martilotti – ma purtroppo non ci siamo riuscite. Credo che la gara sia stata bellissima e avvincente. Abbiamo pagato un po’ di nervosismo. Ora ci prendiamo qualche ora di tranquillità e da martedì ci rimettiamo a lavoro per preparare al meglio la gara contro lo Jesi”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Tenaglia Altino Volley 2-3

(25/19, 25/20, 24/26, 22/25, 15/11)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci , Di Diego , Mollica, Fatticcioni, Negro, Marsengo, Rizzo, Barbolini, Albano, Martilotti, Pisano, Soleti. All. Totero.

Tenaglia Altino Volley: Ferrara, Da Camillis, Giordano, Giubilato, Cometti, Corti, Montechiarini, Orazi, Angeloni, Ricci, Giometti, Micheletti, Tega, Pili. All. Giandomenco

Arbitri: Lorenzo De Luca e Giulio Bolici.