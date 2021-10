Dopo 40 anni di attività interrotta solo da una pandemia, ben due squadre ai nastri di partenza iscritte.

Continua la tradizione del tennistavolo brindisino che centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze brindisine, hanno portato avanti con passione in tutti questi anni.

Riparte la quarantesima stagione agonistica del Tennistavolo Brindisi con una squadra di serie D ed una di Under 13.

La serie D avrà come avversari il Taranto, il Monopoli, il Lecce ed il Martina F., l’ Under 13 dovrà vedersela con il Bisceglie, il Foggia, il Molfetta ed il Martina F.

-Non abbiamo grosse velleità- dice il presidente del sodalizio bianco celeste – anche se, nel fine settimana, abbiamo già battuto in serie D il Lecce ed il Monopoli, vogliamo solo festeggiare con i ns. atleti ed amatori questo “compleanno”, non pensavo di superare questo periodo così difficile, devo ringraziare tutti i miei collaboratori per avermi dato fiducia e spronato ad andare avanti. Sono sodisfatto nonostante tutto dei progetti che siamo riusciti a realizzare con le scuole “Racchette in classe” ed “Insieme per lo sport” con CSI ed Enel. Nei prossimi mesi, abbiamo in mente di coinvolgere anche la cittadinanza tramite il progetto “Sport nei parchi” dove abbiamo “adottato” alcune aree verdi con installati tavoli da ping pong a disposizione di tutti. Colgo l’occasione per invitare chi vuol praticare questo sport di contattarci tramite i social www.tennistavolobrindisi.it e su FB.

Tanti auguri Tennistavolo Brindisi buon 40° compleanno

UFFICIO STAMPA TT.BRINDISI