Siamo abituati a considerare l’eroe /eroina come un essere superiore che si manifesta ed esprime comportamenti ed azioni coraggiose senza valutare le conseguenze che potrebbero arrecargli a livello personale (gesta eroiche).

E’ così che a noi esseri comuni gli eroi (così indicati dalla storia o rilevati dai media negli eventi di cronaca) appaiono lontani dalla nostra realtà che non fa clamore, una realtà che riferisce di una vita ricca di imperfezioni e di spigolosità.

Ma il sentirsi mediocri o inferiori è una sensazione che spesso trascura eventi e circostanze in cui abbiamo espresso tutt’altro, mostrandoci forti, coraggiosi e determinati, impavidi come degli eroi /eroine, appunto.

Ecco che il viaggio dell’eroe inizia al momento della nascita quando, costretto dall’orologio biologico a lasciare la comfort zone, mi avventuro nel canale del parto ed assecondando il moto materno mi spingo all’interno del tunnel che mi conduce verso l’ignoto…

A seguire, ogni conquista, ogni apprendimento, anche quelli che appaiono più scontati e banali richiedono una buona dose di coraggio e temerarietà e se ne siamo passati relativamente indenni possiamo essere certi che a livello personale siamo stati, per certi versi, degli eroi.

Ma l’eroe/eroina manifesta comportamenti che non considerano i confini del sé e si rivolgono esclusivamente al benessere ed alla tutela degli altri.

Apriamoci dunque alla riflessione ed al recupero di quelle azioni che ci vedono o ci hanno visti attenti e disposti alla cura dell’altro/i nel contesto familiare e dei legami affettivi, in quello lavorativo e comunitario.

In questa maniera possiamo scoprire che in molti gesti in favore dell’altro abbiamo espresso una nostra parte di eroismo o meglio, di eroicità, poiché se l’eroismo rappresenta l’atto estremo di rinuncia al sé, l’eroicità la possiamo intendere come l’attitudine a divenire naturalmente eroi in alcune circostanze della nostra vita….

Iacopina Maiolo