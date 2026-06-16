Sei serate e sei cantine lungo un’antica strada, la Regina Viarum, arteria che continua a raccontare il territorio da oltre 22 secoli.

In sintesi è la rassegna “Il Vino lungo l’Appia – Racconti delle cantine vinicole presenti lungo l’Appia antica e delle storie che racchiudono da millenni”, promossa dall’Ostello della Gioventù di Brindisi in collaborazione con Appia Wine Road, l’associazione che riunisce sette cantine vinicole della provincia brindisina accomunate dal legame con il territorio attraversato dall’antico tracciato della Via Appia.

L’iniziativa si articola in un ciclo di sei appuntamenti, da giugno a settembre 2026, dedicati alla valorizzazione del patrimonio enologico, storico e culturale del territorio.

“Ogni incontro, il primo in programma venerdì 19 giugno alle ore 19.00 presso l’Ostello della Gioventù, sarà dedicato a una delle cantine aderenti all’associazione, che presenterà la propria storia, la produzione e il rapporto con una terra in cui la cultura della vite rappresenta da secoli un elemento identitario” spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Holiday, che gestisce l’Ostello. “Anche questa iniziativa diventa paradigma di ciò che diciamo da sempre – aggiunge: credere nella promozione del nostro territorio e fare rete concretamente, unendo le energie. Ecco perché sei cantine, insieme, proporranno non solo degustazioni dei vini, quanto piuttosto un’esperienza più coinvolgente, perché le degustazioni saranno accompagnate da un aperitivo curato dall’Ostello della Gioventù, con l’obiettivo di creare un momento di incontro e condivisione attorno ai prodotti e alle tradizioni locali”.

A completare il percorso narrativo, infatti, ci saranno gli interventi di studiosi e appassionati di storia, che collaborano con la piattaforma Brindisiweb, impegnati nella divulgazione e valorizzazione della memoria del territorio. Attraverso i loro racconti la Via Appia sarà presentata nelle sue diverse dimensioni storiche e culturali: dall’epoca romana ai secoli successivi, fino al ruolo che ancora oggi ricopre come elemento di connessione tra comunità e paesaggi. “La rassegna vuole offrire un’esperienza capace di unire il piacere della degustazione alla conoscenza del territorio, trasformando il vino in uno strumento per raccontare luoghi, persone e storie”, conclude Argentieri, dando appuntamento a venerdì 19 giugno prossimo, quando protagonisti saranno i Vini Botrugno. Gli altri appuntamenti sono fissati per il 3 luglio con i “Masciullo Vini”, quindi il 17 luglio con le “Cantine Risveglio” e ancora il 31 luglio con le “Tenute Bellamarina” e poi il 21 agosto con le “Tenute Lu Spada” ed il 4 settembre, infine, con le “Tenute Rubino”.

Ostello della Gioventù Brindisi