Prosegue il viaggio tra vino, cultura e territorio lungo l’antica Via Appia. Venerdì 3 luglio, alle ore 19, l’Ostello della Gioventù ospiterà il secondo appuntamento della rassegna “Il Vino lungo l’Appia”, un percorso di degustazione e narrazione dedicato alle eccellenze enologiche pugliesi e alla valorizzazione della storica arteria romana.

Protagonista della serata sarà Masseria Masciullo, che guiderà i partecipanti alla scoperta di tre vini rappresentativi del territorio: la Verdeca, il Rosato di Susumaniello e il Rosso Negroamaro, espressioni autentiche della tradizione vitivinicola pugliese.

La degustazione sarà accompagnata da racconti dedicati alla Via Appia, tra storia e attualità, per riscoprire il valore culturale di una strada millenaria che continua ancora oggi a unire persone, culture e territori.

A completare l’esperienza sarà un aperitivo preparato dall’Ostello della Gioventù, in un’atmosfera pensata per coniugare gusto, convivialità e promozione del patrimonio locale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio alle ore 19 presso l’Ostello della Gioventù. Un’occasione per vivere un percorso sensoriale e culturale che mette al centro il vino come ambasciatore dell’identità pugliese e la Via Appia come filo conduttore di un viaggio tra sapori, storie e tradizioni.