A Torre Santa Susanna, a conclusione attività ispettiva, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà una 45enne del luogo, per raccolta e stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, tracce di pregressa combustione di rifiuti, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. In particolare, a seguito di un controllo del deposito di autodemolizione di sua proprietà, è stata constatata:

– la presenza di numerosi rifiuti pericoli e non pericolosi senza la prescritta autorizzazione;

– l’illecita combustione di vario materiale;

– l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

L’intera area è stata sottoposta a preventivo sequestro penale.