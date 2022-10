“Sono terminati i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed adeguamento normativo del Palamalagoli.

Il Palasport è pronto per ospitare gli allenamenti e le gare della stagione 2022-2023 e sarà utilizzato soprattutto dalle squadre di basket e volley”.

L’annuncio arriva in mattinata dall’Assessore allo Sport Oreste Pinto, attraverso un post affidato ai propri profili social.

Domani, invece, sarà la volta del PalaMelfi che riaprirà allo sport dopo la prima pesante ristrutturazione dopo circa 50 anni di onorato servizio. Venerdi e sabato, infatti, sul nuovo parquet di Via Ruta si disputerà un quadrangolare di basket dedicato a Pino Antelmi ed Emanuele Guadalupi. Partecipano al torneo l’Assi Brindisi, la Dinamo Brindisi (serie C Gold), La scuola di basket Lecce e la New Virtus Mesagne.

Per quanto riguarda il PalaMalagoli “- continua l’esponte PD – abbiamo rifatto il parquet, sostituito gli infissi e riattato parte della copertura”.

L’Assessore spiega che “l’intervento rientra nella serie di lavori programmati pressochè per tutti gli impianti sportivi cittadini al fine di aumentare gli spazi per le società sportive e di permettere a tutti di assistere agli incontri della squadra del cuore in tutta sicurezza e maggiore confort”.

“In questi anni, grazie al grande impegno dei funzionari del settore Sport e Lavori Pubblici, abbiamo adottato un vero e proprio “Piano Marshall” per adeguare e recuperare numerosi impianti abbandonati all’incuria del tempo.

Lo abbiamo fatto nonostante una situazione finanziaria complessa, con il Covid che ha fermato tutto per quasi due anni, e senza pesare sugli sportivi.

Anzi, dimezzando i ticket per l’utilizzo di palazzetti, campi e palestre, abbiamo contribuito a rendere meno onerosa la pratica per centinaia di società e migliaia di sportivi che operano con passione e sacrificio.”

Pinto si dice consapevole “che c’e tanto da fare e che non tutto è andato per il verso giusto. Anche per questo continuiamo a lavorare, progettare, incontrare professionisti, ascoltare consigli e suggerimenti, con l’obiettivo di fare sempre più e sempre meglio”. Allo steso tempo rivendica che “in questi anni è stato fatto un lavoro di qualità e quantità che ha nessuno o pochi prededenti nel settore dell’impiantistica sportiva di Brindisi”.

E giù con l’elenco delle strutture riqualificate o che saranno oggetto di lavori nei prossimi mesi: Pattinodromo, Palapentassuglia, Stadio Fanuzzi, PalaMelfi, PalaMalagoli, Palazumbo, Polivalente Tuturano, Piscine, Pista Atletica Leggera, ex Campo Calcetto Masseriola, campi di calcio dei quartieri Bozzano e Tuturano, 5 playground ed uno skatepark.

L’assessore elenca “le diverse collaborazioni pubblico privato che daranno vita ad innovazioni importanti quanto epocali: gli affidamenti in concessione del Campo della Torretta e della struttura ex Acsi (per i quali siamo in attesa dell’avvio dei lavori programmati dai privati aggiudicatari), il protocollo d’intesa per la realizzazione della New Arena e la partnership per la riqualificazione del Circolo Tennis”