I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Angela Cosenza, 37enne di Martina Franca (TA), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda serata dell’11 novembre, nel corso di servizi finalizzati al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, i militari operanti hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta dalla donna con a bordo il marito.

Considerato lo stato di agitazione degli occupanti, i Carabinieri hanno proceduto a perquisizione veicolare e personale, rinvenendo e ponendo sotto sequestro due involucri contenenti complessivamente 116 grammi di cocaina, occultati nelle tasche del giubbotto della 37enne. I coniugi sono stati sanzionati altresì per le violazioni delle prescrizioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, la 37enne è stata tradotta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.