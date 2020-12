A San Michele Salentino, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dall’unità cinofila Carabinieri di Modugno (BA), hanno tratto in arresto in flagranza di reato Francesco Colucci, 21enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto 29 dosi di marijuana del peso complessivo di 502 grammi e una piccola serra con una pianta di marijuana in vegetazione, la somma contante 85,00 € in banconote di vari tagli ritenuta provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.