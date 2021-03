I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 55enne del luogo e segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione per uso personale di stupefacenti, un familiare convivente 28enne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In particolare, a seguito di un controllo domiciliare effettuato nella serata di ieri, i militari operanti hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti del 55enne, rinvenendo una dose di marijuana da 1 grammo, nella tasca dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire sul soppalco del piano superiore, occultata all’interno di una scatola di scarpe del medesimo: una confezione di cellophane contenente 3 spinelli di marijuana del peso di 1 grammo circa e una confezione di cellophane contenente marijuana del peso di 53 grammi circa.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.