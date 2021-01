I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un cittadino albanese 30enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 7 e un bilancino di precisione, occultati all’ interno di una nicchia ricavata nel bagno della sua abitazione.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.