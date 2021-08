A Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dal personale della Guardia di Finanza di Brindisi con al seguito il cane Antrax, hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne di Brindisi di fatto domiciliato a Mesagne per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari in seguito a una perquisizione domiciliare hanno trovato nella sua esclusiva disponibilità, nel comodino della camera da letto chiuso con apposito lucchetto: un barattolo di vetro contenente 15 grammi di marijuana; due contenitori con scritta “gel lost” con all’interno due cipollette confezionate ed elettrosaldate del peso complessivo di 0,6 grammi di cocaina; un contenitore in alluminio con scritta “tattoo goo” contenente quattro cipollette confezionate ed elettrosaldate del peso complessivo di 2,5 grammi di cocaina; un contenitore di plastica tipo “sorpresa pasquale” con residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana; un taglierino privo di marchio; prodotti fertilizzanti per la coltivazione della marijuana.

Nel giardino, sul pianerottolo e sul terrazzo della sua abitazione sono state rinvenute: una pianta folta di marijuana alta 1,35 metri; una pianta folta di marijuana alta 1,50 metri; una pianta folta di marijuana alta 1,43 metri; una pianta folta di marijuana alta 1,51 metri. Nel cassetto della cucina sono stati rinvenuti: una bilancia/bilancino; un rotolo di carta stagnola; una macchina per mettere sotto vuoto la sostanza stupefacente; tre bustine con residui di marijuana all’intero; un centinaio di buste per mettere la marijuana sotto vuoto. Gli stupefacenti e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Anche i Carabinieri della Stazione di Ostuni hanno operato un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, un 52enne del luogo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare lungo la S.S. 16, è stato trovato in possesso di 5,65 grammi di cocaina conservati in un unico involucro occultato negli slip.

La perquisizione estesa al suo domicilio ha consentito inoltre di rinvenire nella camera da letto dell’abitazione 48,5 grammi di marijuana, 32,7 grammi di hashish e vario materiale utile al taglio e al confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.