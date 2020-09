I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, nell’ambito dei servizi finalizzati al constato dello spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tre piante di cannabis indica, coltivate in altrettanti vasi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli esami quali-quantitativi del caso presso il laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma.