I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto Paolo D’Errico, 25enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, nel primo pomeriggio del 25 febbraio, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, i militari hanno trovato nella sua camera da letto e nel bagno, 6 dosi di marijuana opportunamente confezionate, per un peso complessivo di 26 grammi, materiale per il suo confezionamento, un bilancino di precisione e 26,00 euro in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente, gli oggetti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.