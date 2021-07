A Oria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di Oria, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, il giovane, controllato nel corso della notte alla guida della sua autovettura in una via del centro abitato, è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish e 185 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, occultati nel marsupio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 8,00 grammi di marijuana, 3.500,00 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto celato nella sua camera da letto. Quanto rivenuto è strato sottoposto a sequestro.