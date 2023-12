L’importanza dello sport e dell’attività fisica come strumenti di prevenzione e aggregazione sociale. Su questo tema si sono confrontati oggi il prefetto di Brindisi Michela Savina La Iacona, il direttore generale dell’Asl Maurizio De Nuccio, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia, presidente dell’associazione Amici del Cuore, e Giuseppe Lacorte, presidente dell’associazione sportiva Ostuni Runner’s, durante un incontro in Prefettura.

Il prefetto è stato invitato ufficialmente alla competizione podistica che si terrà domenica 17 dicembre a Ostuni, “In corsa per la salute”, organizzata e promossa dall’Asl di Brindisi e dall’associazione Amici del Cuore – che da oltre dieci anni si occupa di prevenzione cardiovascolare – con il supporto dell’associazione Ostuni Runner’s e del locale comitato del Centro sportivo italiano, con il patrocinio del Comune di Ostuni.

La gara di beneficenza si svolgerà su un percorso cittadino di cinque chilometri con ritrovo e partenza in viale Pola alle 9.30. La gara è aperta a tutti: professionisti e amatori. La quota di iscrizione è di dieci euro e comprende la pettorina, una t-shirt ufficiale dell’evento e un piccolo ristoro finale.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI