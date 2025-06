L’Amministrazione Comunale ha avviato la gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico presente in scuole, edifici di pubblica utilità, parchi e giardini, nelle aiuole spartitraffico e lungo i cigli stradali.

“Abbiamo stanziato 210 mila euro – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – per la manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un investimento necessario per tenere in sicurezza il territorio e garantire il decoro urbano. La gestione del nostro patrimonio verde, date le estensioni del territorio, richiede uno sforzo economico notevole che in questi anni abbiamo incrementato e contiamo di accrescere ancora.”

L’appalto è strutturato in due lotti del valore complessivo di circa 210 mila euro e prevede interventi quali il taglio periodico della vegetazione spontanea lungo le strade, nei parchi e nelle aree scoperte di edifici pubblici, l’aratura dei terreni comunali, il taglio dei tappeti erbosi e la potatura delle siepi. La durata del contratto sarà di un anno.

“Con questa gara – conclude l’Assessora al verde pubblico Numa Ammaturo – abbiamo previsto un aumento del numero degli sfalci annuali delle infestanti per parchi, giardini scolastici ed aiuole comunali ed abbiamo previsto, inoltre, un incremento dello sfalcio in termini di metri lineari per marciapiedi e banchine comunali. Le maggiori risorse investite serviranno a garantire un’azione totale e più incisiva, data la grande mole di verde urbano cittadino, anche alla luce della messa a dimora di nuove aree verdi.”

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 9 luglio.

Comune di Francavilla Fontana