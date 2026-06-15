Sono in funzione da oggi, lunedì 15 giugno 2026, le dieci isole ecologiche “intelligenti” a servizio della popolazione di Brindisi. Presenti in tutta la città, le isole ecologiche sono ubicate in Via Materdomini e in Via Del Lavoro; in Via G. Dorso e in Via Galanti; in Piazza dei Pini e in Via F. Matteucci; in Via G. Falcone e in Via Adua; in Via L. Strabone e in Via L. Viani.

“Sarà davvero molto semplice poter conferire i rifiuti in maniera differenziata presso queste isole”, ha detto l’assessore comunale all’Ambiente, Livia Antonucci, la quale in un video ha testato tutte le operazioni, che da oggi ciascun cittadino potrà fare, avendo con sé la tessera sanitaria. “Una volta selezionato il rifiuto da differenziare, scegliendolo sul display – ha ricordato l’assessore – è sufficiente avvicinarvi la tessera sanitaria, che sbloccherà lo sportello. Aperto lo sportello e depositato il rifiuto, si provvederà a richiuderlo e in questo modo si sarà conferito il rifiuto correttamente”.

L’assessore Antonucci ha voluto ricordare alcune modalità particolari per il conferimento del vetro e dell’organico. “Bisogna ricordarsi che il vetro vada conferito senza tappi – ha spiegato -, mentre la frazione organica va conferita in buste biodegradabile e compostabili”.

Le novità delle 10 isole ecologiche intelligenti, tuttavia, non finiscono qui. “Il titolare del ruolo Tari – ha spiegato l’assessore Antonucci – potrà inoltre recarsi in Comune, in piazza Matteotti, e ritirare il proprio badge, che potrà mettere a disposizione dei componenti del suo nucleo famigliare per il conferimento dei rifiuti presso le isole. Da oggi, abbiamo ancora un altro strumento, che ci consentirà di differenziare i nostri rifiuti – ha concluso -. In fondo, e lo dico con convinzione, è un gioco da ragazzi”.

Infine, un’informazione per il ritiro del badge. L’ufficio al piano terra di Palazzo di Città in piazza Matteotti è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, mentre il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.