I Carabinieri della Compagnia di Brindisi–Sezione Radiomobile hanno denunciato un 70enne del luogo per ricettazione. In particolare, durante una perquisizione del garage pertinente la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un trattore privo di targa identificativa e altri macchinari agricoli, dei quali l’uomo non è stato in grado di indicarne la provenienza e il lecito possesso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria