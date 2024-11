Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, negli ultimi giorni, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

In tale contesto, a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 27 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nonché della somma di € 2.750,00 verosimile provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Sempre a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di giovani per furto aggravato in concorso; i due sono stati trovati in possesso di varia merce asportata dagli scaffali di un supermercato;

A Latiano, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 33enne del luogo, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra Francavilla Fontana e Latiano. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Brindisi.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge quotidianamente in tutta la provincia.