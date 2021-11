In Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia – Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 19enne del luogo, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari, durante un controllo eseguito nei suoi confronti mentre circolava a piedi lungo una via cittadina, lo hanno trovato in possesso di 3,5 grammi di “hashish” e 1,7 grammi di “marijuana”, suddivisi in 4 differenti bustine occultate all’interno di un pacchetto di sigarette vuoto, riposto nella tasca dei suoi pantaloni, nonché due banconote di 5 euro.

Durante il controllo, il giovane ha tentato la fuga in più occasioni, cercando di divincolarsi, sferrando calci e gomitate ai militari che lo avevano bloccato. La successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 4,3 grammi di “hashish”, 26 grammi di “marijuana”, in parte suddivisi in singole bustine e vario materiale per il loro confezionamento.

La sostanza stupefacente è stata sequestra, il denaro versato su un libretto di deposito giudiziario e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove permarrà agli arresti domiciliari.