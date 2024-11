Ancora una buona notizia dall’Asl di Brindisi. Infatti è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Asl un avviso pubblico, per soli titoli, per la selezione di operatori socio sanitari al fine di colmare la vacatio di posti destinate a queste fondamentali figure professionali.

Dopo anni di blocchi assunzionali che hanno messo a dura prova tutto il personale ospedaliero, grazie al nuovo management dell’Asl di Brindisi, si sta procedendo verso un graduale potenziamento dell’attuale pianta organica operativa mediante procedure concorsuali per decine di medici ed ora anche con la ricerca di personale sanitario specializzato.

La selezione, che potrebbe permettere l’ingresso fino a 50 nuovi Oss, consentirà oltretutto di avere un bacino di operatori socio sanitari da cui attingere all’occorrenza per colmare assenze prolungate dei titolari in modo da garantire continuità dei servizi.

Nei prossimi giorni l’avviso per Oss verrà pubblicato sul BURP e potranno avviarsi così le procedure previste per il reclutamento.

Siamo doppiamente soddisfatti per questa notizia, poiché proprio qualche giorno addietro auspicavamo un segnale concreto in merito all’assunzione di infermieri e operatori socio sanitari.

Per questo ringraziamo il Direttore Generale Maurizio De Nuccio e tutta l’Asl di Brindisi per il grande sforzo e per l’impegno che sta profondendo per il miglioramento dei servizi sanitari locali.

Maurizio Bruno consigliere regionale Puglia Pd

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano consiglieri comunali Brindisi Pd