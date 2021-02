La mattina del 30 gennaio 2021, alle ore 10.45, personale di questa Sezione Polizia Stradale, durante un servizio di vigilanza stradale, controllava sulla S.S. 7 all’altezza del Km 712 del comune di Brindisi, un autocarro adibito al recupero di rifiuti ferrosi.

Nella circostanza, gli operatori insospettiti, procedevano ad un accurato controllo del cassone del mezzo, rinvenendo al suo interno, numerosi componenti di autovetture, in particolare, 2 motori di auto, alcuni avantreni completi di ammortizzatori, cablaggi elettrici e altre parti meccaniche e di carrozzeria. Alla richiesta di quanto trasportato, il conducente dichiarava che si trattava di normale materiale ferroso ma poiché il trasporto non corrispondeva a quanto indicato nel relativo formulario rifiuti di trasporto, gli agenti richiedevano la provenienza dei suddetti pezzi di auto ed il conducente asseriva di avere trovato il tutto, lungo la strada adiacente il canale “Patri” di Brindisi.

A fronte di quanto rilevato, i pattuglianti procedevano al sequestro del carico del veicolo nonché dell’autocarro utilizzato per il trasporto.

Il conducente, D.T. di Brindisi di anni 48, noto alle forze di Polizia, è stato denunciato all’A.G. per il reato di ricettazione.

La Stradale proseguirà negli ulteriori accertamenti sui componenti di auto oggetto di sequestro.