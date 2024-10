Dinamo Brindisi – Cestistica Benevento 86-66 (24-18, 44-28, 66-42, 86-66)

Dinamo Brindisi: Greco 5, De Luca, Jovanovic 8, Montanile, Urbonas, Datuowei 6, Pulli 6, Stonkus 29, Calò 12, Di Ianni 8, Delvecchio, Beltadze 12 – All. Cristofaro Cestistica

Benevento: Rianna 2, D’Antonio 2, Gruosso, Castellitto 14, Della Pia, Ndour 20, Iommelli 9, Murolo

10, Bongiovanni 3, Di Nunno 3, Miraglia 3 – All. Parrillo Arbitri: Marseglia di Mesagne (Br) – Stanzione di Molfetta (Ba)

La Dinamo Brindisi è inarrestabile! Con una prova di forza e carattere, la squadra conquista la quinta vittoria consecutiva, dominando la Cestistica Benevento per 86-66 e diventando capolista in solitaria. Un risultato che infiamma i tifosi e mette in mostra il talento e la determinazione di un gruppo sempre più unito!

La partita inizia su ritmi elevati e si preannuncia combattuta, ma è nel secondo quarto che la Dinamo fa esplodere il PalaZumbo. Una serie di giocate spettacolari e un parziale devastante di 17-0 portano la Dinamo avanti di 23 punti, con il punteggio sul 41-18. Merito di un trio micidiale: Stonkus, Jovanovic e Greco, che trascinano i compagni. Darius Stonkus brilla in particolare, mettendo a segno 22 punti già nel primo tempo e chiudendo la gara con un incredibile bottino di 29 punti e 31 di valutazione.

Anche Benevento cerca di rispondere, con Castellitto che spezza il break brindisino, ma il primo tempo si chiude con la Dinamo avanti 44-28. Durante l’intervallo, i piccoli aquilotti dell’Aurora Brindisi intrattengono il pubblico con un’esibizione carica di energia e talento.

Al rientro, la Dinamo non perde la concentrazione. I ragazzi di coach Cristofaro dominano il campo, gestendo il ritmo e portandosi fino al massimo vantaggio di +24 sul 62-38. Benevento prova una rimonta disperata nell’ultimo quarto grazie ai rimbalzi di Ndour e ai canestri sui secondi possessi, ma la Dinamo risponde colpo su colpo, trovando un contributo decisivo anche da Beltadze, autore di 12 punti totali. Quando la sirena finale suona, il tabellone segna 86-66 e giocatori, staff e tifosi festeggiano un’altra splendida vittoria

Con questa vittoria, la Dinamo Brindisi si posiziona al primo posto in classifica e si prepara ad affrontare la prossima sfida: martedì 22 ottobre, alle ore 21:00, il PalaMazzola sarà teatro di scontro contro la CJ Taranto. Un appuntamento da non perdere per i tifosi, che già sognano in grande!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi