FASANO – Un nuovo contenitore culturale vedrà la luce nel nostro territorio. Si tratta del nuovo museo civico di Pezze di Greco.

Il Museo Laboratorio di Arte Contadina, sito in via della Fiera nella popolosa frazione fasanese, sarà inaugurato il prossimo martedì 14 settembre alle 18:30.

Questa bellissima e moderna struttura è stata progettata per promuovere certamente la cultura tipica della nostra zona, ma all’interno del museo sarà possibile fruire di un’offerta formativa e culturale molto ampia.

Saranno infatti organizzati laboratori per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Saranno organizzate periodicamente installazioni artistiche e vernissage, ci sarà uno spazio dedicato al nostro amato Ernest Verner: è stato curato infatti dall’associazione «Gli amici di Verner» la ricostruzione originale del suo studio.

Si potrà fruire di presentazioni di libri, incontri di poesia, letture sceniche, ma anche musica e sarà organizzata una sala studio e lettura grazie ad un progetto curato dall’Amministrazione Comunale.

In occasione dell’inaugurazione del 14 settembre, sarà organizzato un tavolo di presentazione delle varie attività e comunicato un primo calendario di eventi.

Al tavolo interverranno il Sindaco Francesco Zaccaria, l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli, i Dirigenti scolastici della scuola primaria di primo grado Vita Ventrella, Silvestro Ferrara e Federica Gennari, il Presidente della Cooperativa Ulixse, Dott. Mercurio, il Presidente dell’Associazione «Gli amici di Verner», Anna Lucia Leccese e il Presidente dell’associazione Presepe Vivente don Donato Liuzzi. Modererà l’incontro la giornalista Angelica Sicilia.

Fasano, sabato 4 settembre 2021

Ufficio Stampa

Città di Fasano