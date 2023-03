Bagno di folla ieri sera a Brindisi per l’inaugurazione della sede del Movimento Regione Salento, nella centralissima piazza Cairoli.

Brindisi, cuore del Salento, è stata sempre al centro delle battaglie del Movimento che è nato proprio nel capoluogo Messapico 13 anni fa.

L’impegno per Brindisi è stato sempre massimo sia dal punto vista ambientale e dunque la battaglia storica contro l’inquinamento della centrale di Cerano e l’idea della decarbonizzazione ed a tal proposito Brindisi può diventare un polo energetico green anche con un hub per l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; che strutturale con la battaglia per l’Aeroporto del Salento che non deve essere secondo a quello di Bari.

Così come il porto brindisino perché ha tutte le carte in regola sia per ritornare centrale.

Il Movimento Regione Salento è un movimento libero che ama la politica del fare, la politica tra la gente, con la gente, per la gente; alla base dell’azione politica ci sono idee, radici, cultura, identità e ogni singola battaglia combattuta nel solo interesse del territorio.

Dopo i saluti ai presenti del coordinatore cittadino Pino Roma e del coordinatore provinciale Angelo Massaro, è intervenuto l’ex assessore comunale ed esponente di spicco del MRS nella città di Brindisi Lino Luperti. “Sono pienamente soddisfatto per la presenza di tanti cittadini – ha affermato – che hanno voluto testimoniare affetto nei nostri confronti e piena condivisione del progetto politico del Movimento Regione Salento, sempre più impegnato a tutelare gli interessi della nostra comunità. E’ evidente che trasferiremo il nostro entusiasmo anche nella prossima campagna elettorale amministrativa, nella speranza che si riesca a dar vita ad un progetto condiviso”.

“Sono davvero contento delle risposte che i brindisini continuano a dare nei nostri confronti – ha affermato il Presidente del Movimento Regione Salento Paolo Pagliaro – a conferma del buon lavoro svolto dalla nostra classe dirigente. E’ chiaro che guardiamo con estremo interesse alle prossime elezioni amministrative con l’unico intento di consentire alla città di Brindisi di voltare pagina dopo cinque anni di pessimo governo della giunta – Rossi. In questo percorso noi continuano ad auspicare che si possa giungere ad una intesa fra le forze che compongono il centro destra. Il tutto, però, rivendicando la nostra piena autonomia nel nome della buona politica e dell’amore verso il nostro territorio e per la sua gente”.

All’evento del MRS erano presenti anche ex amministratori comunali di Brindisi e autorevoli delegazioni di altre forze politiche.