E’ stato pubblicato sul Burp del 8-4-2021 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di short list di professionisti.

Il bando è finalizzato all’ampliamento della platea di professionisti cui affidare incarichi nell’ambito dei progetti, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che hanno come oggetto la cooperazione territoriale nonché la strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, la strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e la pianificazione ambientale regionale.

Le aree di competenza dei professionisti laureati interessati all’iscrizione della sono le seguenti:

1 Economia e Commercio;

2 Giurisprudenza;

3 Scienze politiche;

4 Scienze della comunicazione;

5 Scienze informatiche;

6 Fisica;

7 Chimica;

8 Ingegneria (tutti gli indirizzi);

9. Architettura;

10 Scienze biologiche;

11 Scienze geologiche;

12 Scienze agrarie e alimentari;

13 Scienze forestali.

Inoltre anche per i diplomati di istruzione secondaria di secondo grado sarà possibile aderire alla short list, al fine di individuare le seguenti figure:

– ragionieri,

– periti industriali,

– periti chimici,

– geometri.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata, entro il 22 Aprile 2021, attraverso la piattaforma EmPULIA, utilizzando l’Allegato A) contenuto nel bando, firmato digitalmente dal dichiarante.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

– curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio;

– copia di un documento d’identità in corso di validità.

Maggiori informazioni al seguente link:

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/56433366/CONC_REGIONE_1.pdf/