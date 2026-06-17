La Polizia di Stato di Brindisi, a seguito dell’incendio divampato all’interno del centro di trattenimento per il rimpatrio di Restinco (BR), il pomeriggio dello scorso 4 giugno ha proceduto all’arresto di due soggetti extra-comunitari di origine tunisina, lì ospitati, ritenuti responsabili dell’evento.

All’arresto si è giunti all’esito della tempestiva attività investigativa della Squadra mobile, supportata dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del centro, che ha consentito di individuare nei due soggetti tunisini i responsabili dell’incendio.

Alla luce di quanto emerso, i presunti responsabili sono stati tratti in arresto e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi, che ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento penale non risulta concluso e che la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.