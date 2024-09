Poco dopo le 3:00 di questa notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi sono dovuti intervenire all’interno del Petrolchimico a causa di un incendio scoppiato in una caldaia. L’impianto interessato dall’incendio è dedicato alla trasformazione del carburante in gas, un procedimento delicato che ha richiesto un pronto intervento per evitare rischi maggiori.

Fortunatamente, grazie all’immediata azione delle squadre di soccorso, l’incendio è stato domato all’alba.

Inizialmente, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, è stata attivata anche la chilolitrica proveniente dall’aeroporto, che però è stata fatta rientrare poco dopo in quanto non più necessaria.

Al momento, la situazione è sotto controllo e si stanno svolgendo le ultime operazioni di bonifica dell’impianto.

Rimane costante il monitoraggio della situazione.