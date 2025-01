Questa notte, alle ore 00:50, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con il supporto di un’autobotte, è intervenuta a Cellino San Marco, sulla via per San Donaci, al civico 87, per un incendio divampato in un garage.

All’interno del locale si trovavano un’automobile, motozappe, suppellettili e bombole di gas, che hanno reso l’intervento particolarmente delicato. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi.

Non sono ancora note le cause dell’incendio.