Nel corso dell’incendio verificatosi nel pomeriggio di ieri nei pressi della Stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, la Prefettura ha seguito attentamente gli interventi posti in essere nell’immediato per garantire la sicurezza della linea ferroviaria e fornire sostegno ai passeggeri rimasti bloccati a seguito dell’interruzione della circolazione dei treni, protrattasi fino a tarda notte, sulla tratta Bari – Lecce.

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Lecce e Bari con il supporto tecnico dell’agronomo del Comune di Brindisi, Giovanni Nardelli – che ha svolto una delicata valutazione tecnica sulle piante ad alto fusto, in modo da scegliere le misure più efficaci da mettere in pratica per la diminuzione del rischio di cedimento – ha consentito il ripristino della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni nel più breve tempo possibile.

Sul posto erano presenti anche il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri; il responsabile dell’area tecnica del comune di San Pietro Vernotico, Ing. Giuseppe Olivieri; personale della Polizia Locale di San Pietro Vernotico; personale della Polizia Ferroviaria; personale di RFI.

Trenitalia, in stretto raccordo con la Prefettura, visti i disagi patiti dai passeggeri dei numerosi treni bloccati nella Stazione di Brindisi, ha attivato un servizio di autobus sostitutivo per ovviare all’interruzione dei trasporti sulla linea salentina e fornito generi di conforto ai passeggeri rimasti bloccati.