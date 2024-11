Continua l’intervento dei Vigili del Fuoco presso il deposito di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Brindisi, teatro di un vasto incendio scoppiato lo scorso venerdì.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro da giorni per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni causati dalle fiamme. Al momento sono in corso le ultime operazioni di bonifica delle zone interessate dall’incendio, per garantire che ogni focolaio residuo venga spento e che l’area sia messa completamente in sicurezza.

L’incendio, che ha coinvolto una quantità significativa di rifiuti stoccati, ha richiesto l’intervento di mezzi specializzati e un impegno continuativo da parte del personale.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e ieri sera il Sindaco Marchionna ha emesso l’ordinanza annunciata qualche ora prima che dispone a tutta la popolazione che si trovi nella Zona Industriale, compresa la zona imbarchi/sbarchi, e nei rioni Perrino, San Pietro e San Paolo, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) il personale delle aziende/locali non può operare all’esterno, se non in caso di necessità, indossando la mascherina FFP2; la medesima disposizione ha riguardo anche alla popolazione dei quartieri Perrino, San Pietro e San Paolo che dovrà uscire di casa, solo se strettamente necessario, utilizzando la suddetta mascherina. Uguale comportamento dovrà essere tenuto da tutti coloro che frequenteranno comunque le suddette aree;

2) porte e finestre delle aziende/locali in Zona Industriale e delle abitazioni/locali dei quartieri interessati dovranno restare chiuse;

3) la non utilizzazione dei condizionatori d’aria nelle aziende/locali della Zona Industriale e nelle abitazioni/locali dei quartieri succitati.

Il provvedimento sindacale – valido fino a nuove disposizioni – si è reso necessario in considerazione del cambiamento direzionale dei venti che ha causato il propagarsi del fumo sulla Zona Industriale, compresa la zona imbarco/sbarco, e sui quartieri Perrino, San

Pietro e San Paolo.

Alle 17.00 di oggi, i Vigili del Fuoco hanno diffuso un aggiornamento tramite il loro account ufficiale su X, sottolineando l’importanza del loro lavoro per la tutela della comunità e dell’ambiente.



#Brindisi, prosegue dallo scorso venerdì intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio in un deposito di stoccaggio rifiuti nella zona industriale: in atto ultime opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco [#25novembre 17:00]