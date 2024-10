La società Valtur Brindisi comunica che a seguito dell’incidente odierno avvenuto sulla pista di atterraggio dell’Aeroporto Orio al Serio, con conseguente sospensione della circolazione aerea, annullamento dei voli sulla tratta Brindisi-Bergamo e impossibilità di atterrare in altri aeroporti della zona milanese, non è stato possibile raggiungere in tempo utile la città di Cantù per disputare in maniera regolare l’incontro previsto mercoledì 2 ottobre alle ore 20:45.

Si ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro, la Lega Nazionale Pallacanestro e la società Pallacanestro Cantù per la collaborazione e l’accoglimento della richiesta di rinvio della partita.

La partita verrà recuperata mercoledì 9 ottobre alle ore 20:30.