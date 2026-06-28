Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi per un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 7, nei pressi dello svincolo per San Donaci.

Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’intera area interessata dall’incidente, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per l’assistenza sanitaria e gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono affidati i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.