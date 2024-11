Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto sulla complanare dello svincolo della SS 379, all’incrocio per Serranova.

Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, una delle quali si è ribaltata in seguito all’impatto.

Quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118, che le ha trasportate presso l’ospedale di Brindisi per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area del sinistro, mentre sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, con la Polizia Locale che ha gestito la viabilità e ha effettuato i rilievi necessari per determinare la dinamica dell’incidente.