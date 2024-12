Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale 75 tra San Donaci e San Pancrazio. Coinvolta un’ambulanza appartenente a un’associazione locale che è uscita di strada. Alla guida del mezzo una ragazza nata nel 2002, che ha riportato ferite alle gambe.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato la giovane in ospedale per le cure necessarie. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente. La circolazione lungo la SP75 ha subito rallentamenti.