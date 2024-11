Questa mattina, a Fasano, in provincia di Brindisi, un incidente stradale ha portato alla chiusura provvisoria della Strada Statale 172 Dir “Dei Trulli” in entrambe le direzioni all’altezza del km 11,000. L’incidente ha coinvolto un furgone e un’autovettura Nissan Qashqai, causando disagi per gli automobilisti, il cui transito ha subito deviazione per consentire la gestione dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza stradale e lavorare per il ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.

I Vigili del Fuoco di Ostuni, arrivati sul posto, hanno riferito che le persone coinvolte erano già uscite dai veicoli al loro arrivo. Il loro intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Uno dei passeggeri, che si trovava all’interno del Qashqai, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con codice giallo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la tempestiva risposta dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione con prontezza, limitando ulteriori rischi per la circolazione stradale.